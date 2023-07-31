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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Путін не може захопити українські порти, адже ми просто потопимо їхні кораблі – Зеленський

Путін не може захопити українські порти, адже ми просто потопимо їхні кораблі – Зеленський
Фото: Офіс президента

У Росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, тому усі удари по них є абсолютно терористичними.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

– Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (Путін, – Ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується, – наголосив він.

Крім того, голова держави зауважив, що це не є військовою ціллю, оскільки РФ стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру.

– І тут ви повинні відповісти собі на запитання “для чого?”. Це не про зерно. (Це, – Ред.) тероризм, терористичний акт, тероризувати населення, – додав він.

Зеленський наголосив, що Путін неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський
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