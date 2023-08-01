Супроводжує літак США: три іноземні судна прорвали російську блокаду портів України

Іноземні суховантажі почали проривати російську морську блокаду портів України.

Як повідомляють західні та українські ЗМІ, у ніч на 30 липня три іноземні судна – AMS 1 з Ізраїлю, SAHIN 2 з Греції та YILMAZ KAPTAN, що належить спільній грузинсько-турецькій компанії, пройшли через Босфор у Чорне море.

Їхній пункт призначення був визначений як Україна.

31 липня ізраїльське судно AMS 1 зуміло зайти в українське гирло Дунаю. Повідомляється, що безпеку цих трьох суден забезпечує з повітря американський військовий протикорабельний літак P8.

Нагадаємо, що Чорноморська зернова ініціатива, яку разом з Туреччиною та ООН паралельно узгодили Україна та Росія, була припинена 17 липня після того, як Кремль в односторонньому порядку вийшов з угоди.

Після цього окупанти посилили обстріли портової та зернової інфраструктури України, а ЗС РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Але аналітики ISW впевнені, що Чорноморський флот РФ не піде на повну блокаду України.

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