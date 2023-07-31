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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В ISW пояснили, для чого Путін маніпулює темою переговорів під час контрнаступу ЗСУ

володимир путін
Фото: Getty Images

На саміті Росія-Африка російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в початку контрнаступу ЗСУ, що заважає почати переговори про припинення вогню.

За словами аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російське вище керівництво і раніше на свій лад звинувачувало Україну в небажанні вступати в переговори.

У ISW вважають, що постійні розмови про контрнаступ Сил оборони України використовуються Кремлем для підриву успіхів України на полі бою, а також для звинувачення України в тому, що вона нібито не зацікавлена в можливому переговорному процесі.

Але при цьому російські війська ведуть запеклі бої в Луганській і Донецькій областях практично безперервно з моменту початку українського контрнаступу, про що Путін, природно, не згадав.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Володимир Путін, контрнаступ
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