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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В рамках візиту до України глава МЗС Хорватії відвідав Гостомель

глава Міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман

У понеділок 31 липня в Україну з робочим візитом приїхав глава Міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він вже відвідав Гостомель. 

Про це він повідомив у своєму Тwitter.

Розпочався мій візит в Україну з Гостомеля. У партнерстві з ЮНІСЕФ Хорватія, уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень у всій країні, включно з дитячим садком Веселка, – сказав міністр.


За словами глави МЗС Хорватії, надзвичайно важливо забезпечити безперервність роботи основних закладів для забезпечення дітей основними послугами.

– Тому разом із Caritas ми також подарували обладнання для дитячого садка, – зазначив міністр.

Раніше ми розповідали, що Хорватський уряд надасть Україні декілька гелікоптерів Мі-8, які раніше стояли на озброєнні їхньої армії.

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Фото: Тwitter Гордана Грлич-Радмана

Гостомель, Україна, Хорватія, ЮНІСЕФ
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