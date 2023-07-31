В рамках візиту до України глава МЗС Хорватії відвідав Гостомель

У понеділок 31 липня в Україну з робочим візитом приїхав глава Міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він вже відвідав Гостомель.

Про це він повідомив у своєму Тwitter.

– Розпочався мій візит в Україну з Гостомеля. У партнерстві з ЮНІСЕФ Хорватія, уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень у всій країні, включно з дитячим садком Веселка, – сказав міністр.

During today’s visit to #Ukraine, together with ???????? Deputy FM @YPerebyinis at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine, paying tribute to all those who bravely defended their Homeland. pic.twitter.com/mx7PYvtY4W — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023



За словами глави МЗС Хорватії, надзвичайно важливо забезпечити безперервність роботи основних закладів для забезпечення дітей основними послугами.

– Тому разом із Caritas ми також подарували обладнання для дитячого садка, – зазначив міністр.

It is extremely important to ensure the continuity of operation of key institutions and facilities to provide children with basic needs and services. Therefore, together with #Caritas, we also donated equipment for the kindergarten.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tOSi2HamM6 — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023

Раніше ми розповідали, що Хорватський уряд надасть Україні декілька гелікоптерів Мі-8, які раніше стояли на озброєнні їхньої армії.

Фото: Тwitter Гордана Грлич-Радмана

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