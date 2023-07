В рамках візиту до України глава МЗС Хорватії відвідав Гостомель

У понеділок 31 липня в Україну з робочим візитом приїхав глава Міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він вже відвідав Гостомель.

Про це він повідомив у своєму Тwitter.

During today's visit to #Ukraine , together with Deputy FM at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine, paying tribute to all those who bravely defended their Homeland.



За словами глави МЗС Хорватії, надзвичайно важливо забезпечити безперервність роботи основних закладів для забезпечення дітей основними послугами.

– Тому разом із Caritas ми також подарували обладнання для дитячого садка, – зазначив міністр.

It is extremely important to ensure the continuity of operation of key institutions and facilities to provide children with basic needs and services. Therefore, together with Caritas, we also donated equipment for the kindergarten.

