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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні збудують сервісний центр для БпЛА. Міноборони підписало договір з Baykar

В Україні збудують сервісний центр для БпЛА. Міноборони підписало договір з Baykar
Фото: Міноборони

Сьогодні, 31 липня, Міністерство оборони України підписало угоду з турецькою компанією Baykar Makina про будівництво на території України сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. 

Як зазначають у Міноборони, це зроблено в рамках угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

– Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр. Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією, – повідомив держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко.

Раніше ми розповідали, що компанія Baykar отримала від влади Туреччини відповідні ліцензії на виробництво безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci в Україні.

Також нагадаємо, що минулого року Україна й Туреччина домовилися про будівництво заводу, придбали земельну ділянку для цього й розробили проєкт майбутнього підприємства.

Це має не лише політичне, а й практичне значення. Так, під час виготовлення значної частини моделей Bayraktar у нашій державі використовуватимуться комплектувальні українського виробництва.

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дрон

Джерело: Міноборони
Безпілотники, Завод, Міноборони України, Туреччина
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