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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Відкинуло з кухні у коридор: мешканка зруйнованого будинку розповіла про ракетний удар по Кривому Рогу

Обстріл Кривого рогу 31.07.23
Фото: Факти ICTV

Зранку 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу двома ракетами балістичного типу. Одна влучила у навчальний заклад, інша – у багатоповерхівку. 

Пані Людмила мешкає у квартирі на четвертому поверсі, сусіднього під’їзду, куди прилетіла ракета. Під час удару вона була на кухні – знімала показники з газового лічильника. 

Мене відкинуло так, що я опинилася у коридорі. Я нічого не зрозуміла. А потім глянула – поранена. Обернулася, а всі вікна, всі двері – все вибито, – згадує пані Людмила. 

Нині на місцях прильотів працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Вони розбирають завали, під якими й досі можуть перебуватилюди. 

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки одна людина загинула, ще 10 місцевих зазнали поранень. 

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Кривий Ріг, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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