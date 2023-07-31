Відкинуло з кухні у коридор: мешканка зруйнованого будинку розповіла про ракетний удар по Кривому Рогу
Зранку 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу двома ракетами балістичного типу. Одна влучила у навчальний заклад, інша – у багатоповерхівку.
Пані Людмила мешкає у квартирі на четвертому поверсі, сусіднього під’їзду, куди прилетіла ракета. Під час удару вона була на кухні – знімала показники з газового лічильника.
– Мене відкинуло так, що я опинилася у коридорі. Я нічого не зрозуміла. А потім глянула – поранена. Обернулася, а всі вікна, всі двері – все вибито, – згадує пані Людмила.
Нині на місцях прильотів працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Вони розбирають завали, під якими й досі можуть перебуватилюди.
За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки одна людина загинула, ще 10 місцевих зазнали поранень.