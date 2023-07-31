За 9 днів Росія обстрілами портів знищила приблизно 180 тис. тонн зерна – МЗС

Російська Федерація після виходу із зернової угоди за перші дев’ять днів знищила приблизно 180 тис. тонн зернових культур.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

— Після виходу із зернової угоди Росія вчинила чергову серію воєнних злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади, – резюмували у відомстві.

За перші дев’ять днів після виходу росіяни пошкодили також 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

— Ми повинні зупинити російські голодні ігри та забезпечити глобальну продовольчу безпеку негайно, – наголосили в МЗС.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling #Ukrainian port cities and grain warehouses. Here is what they’ve done during the first 9 days. We must stop #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 31, 2023

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. Після виходу із угоди РФ посилила атаки по Півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини.

Росіяни гатили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська, знищивши десятки тонн зерна. 21 липня РФ завдала удару по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. А в ніч на 24 липня РФ атакувала Shahed портову інфраструктуру Дунаю.

Вночі 27 липня російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеській області. Влучання були й у портову інфраструктуру.

Фото: ОК Південь

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