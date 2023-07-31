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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

За 9 днів Росія обстрілами портів знищила приблизно 180 тис. тонн зерна – МЗС

росіяни вдарили по порту в контейнери із зерном

Російська Федерація після виходу із зернової угоди за перші дев’ять днів знищила приблизно 180 тис. тонн зернових культур.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

— Після виходу із зернової угоди Росія вчинила чергову серію воєнних злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади, – резюмували у відомстві.

За перші дев’ять днів після виходу росіяни пошкодили також 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

— Ми повинні зупинити російські голодні ігри та забезпечити глобальну продовольчу безпеку негайно, – наголосили в МЗС.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. Після виходу із угоди РФ посилила атаки по Півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини.

Росіяни гатили по зернових терміналах у портах Одеси та Чорноморська, знищивши десятки тонн зерна. 21 липня РФ завдала удару по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. А в ніч на 24 липня РФ атакувала Shahed портову інфраструктуру Дунаю.

Вночі 27 липня російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеській області. Влучання були й у портову інфраструктуру.

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, Зерно, МЗС України, Ракетні удари Росії, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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