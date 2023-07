За 9 днів Росія обстрілами портів знищила приблизно 180 тис. тонн зерна – МЗС

Російська Федерація після виходу із зернової угоди за перші дев’ять днів знищила приблизно 180 тис. тонн зернових культур.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Twitter.

За перші дев’ять днів після виходу росіяни пошкодили також 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

— Ми повинні зупинити російські голодні ігри та забезпечити глобальну продовольчу безпеку негайно, – наголосили в МЗС.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling #Ukrainian port cities and grain warehouses.

Here is what they’ve done during the first 9 days.

We must stop #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 31, 2023