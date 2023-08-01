Білорусь домовляється з Іраном про виробництво дронів Shahed на своїй території – ISW
Іран та Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії проти України.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм іранським колегою бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.
Зазначено, що Аштиані на посаді міністра оборони Ірану відповідає, насамперед, за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки, тож Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання постачання озброєнь під час своєї зустрічі.
Окрім того, у ISW вважають, що Білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про виробництво іранських дронів Shahed на своїй території.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що Росія за допомогою Ірану будує завод БПЛА, який може значно вплинути на війну проти України.
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