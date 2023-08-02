Данілов піддав критиці статтю Politico про плани України на випадок смерті Зеленського

Україна не будує планів на випадок смерті президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Він назвав зміст матеріалу американського видання Politico “повною нісенітницею” та наголосив, що під час війни Україні не потрібні такі “інформаційні вкиди”.

– Хочу зауважити, що навіть посади людей, які визначені в цій статті, ці журналісти, на превеликий жаль, взагалі не розуміють, про що йдеться. Це абсолютно некоректна інформація, жодних планів немає. Є президент країни, верховний головнокомандувач Збройних сил України, який виконує свої обов’язки. Для чого це зробило поважне видання Politico, мені складно сказати, але ми можемо здогадуватись, – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що українська влада знає, “як треба робити”, спираючись на Конституцію та закон.

– Але робити такі інформаційні вкиди, які роблять деякі представники з нашої країни, спілкуючись з ними (журналістами з Politico, – Ред.) та надаючи абсолютно не валідовану інформацію – оце питання, – сказав він.

Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що офіційний Київ має план на випадок загибелі президента Володимира Зеленського. У виданні наголосили, що відповідно до Конституції України, у разі незмоги президента виконувати свої обов’язки функції глави держави перейдуть на спікера Верховної ради, яким наразі є Руслан Стефанчук. Водночас видання вказує, що Стефанчук не користується особливо високою довірою серед українців.

Разом із тим видання писало, що керувати державою в разі смерті Володимира Зеленського буде колективний уряд, до якого увійдуть глава Офісу президента, ВРУ, Кабміну, очільник МЗС та Міноборони.

На початку повномасштабного вторгнення Росії, як казав і Володимир Зеленський, і й інші українські високопосадовці, на чинного президента України було здійснено декілька спроб замаху, зокрема зі спробою штурму Офісу президента.

Вже наприкінці травня 2022 року Володимир Зеленський казав, що українською владою було передбачено різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни, зокрема і президента. За його словами, в разі вбивства глави держави, “згідно з нашим законодавством, є кому керувати державою”, а уряд мав бути поділений на дві частини, “щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів”.

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