Дуже добра, світла та життєрадісна дівчинка: що відомо про загиблу родину у Кривому Розі

Сьогодні, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Напередодні Росія завдала ракетного удару по місту, внаслідок чого загинули шестеро людей, ще 75 поранені.

Атака РФ забрала життя, зокрема, мами та доньки – Наталії та десятирічної Даші.

Сусідка загиблих Тетяна розповіла Українській правді про Дашу, з якою дружила її донька Меланія.

– Моя донька Меланія і Даша були найкращими подругами. Ми жили в одному будинку, дівчатка ходили в одну школу. Даша – у 4 клас, а Меланія – у 6-й, – сказала вона.

За словами Тетяни, до повномасштабного вторгнення РФ дівчатка разом ходили до школи і додому, відвідували танцювальну студію, а потім записалися на повітряну гімнастику. Діти також любили разом малювати і гратися, ходили одна до одної у гості.

– Даша дуже добра, світла дівчинка. Завжди була весела і життєрадісна. Дуже гарно вихована. Я просто не вірю, що так все сталося, – каже жінка.

За її словами, після інформації про загибель Даші Меланія не могла заспокоїтися.

Сусідка Тетяна також розповіла, що мама Даші Наталія працювала бухгалтеркою і багато часу присвячувала вихованню доньки.

Зранку 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу двома ракетами балістичного типу. Одна влучила у навчальний заклад, інша – у багатоповерхівку.

Фото: Tania Piatkovska

Джерело : Українська правда

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