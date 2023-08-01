Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Вночі російські диверсанти намагалися прорватися через український кордон у Чернігівській області. Наші прикордонники зупинили ворога.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, українські прикордонники за допомогою тепловізорів помітили чотирьох озброєних осіб.

Командир посту вирішив відкрити вогонь на ураження – це змусило окупантів тікати. Також до місця події прибули резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України.

Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог вчергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети, наголосив Наєв.

Читайте також
Готував вибухи на Одеській залізниці: диверсант російського ГРУ отримав довічне ув’язнення
СБУ

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Прикордонники, Чернігівська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Називав Україну “рагулятнею”: в Одеській області викрили шанувальника “русского міра”
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Шпигувала за авіацією ЗСУ: на Чернігівщині затримали російську агентку
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Удар по будинку культури на Чернігівщині: кількість жертв зросла
Обстріл Чернігівської області 21 липня 2023
РФ вдарила по Миколаєву, Одесі, Сумах і Чернігівщині ракетами та Shahed: що відомо про наслідки
Обстріл Сум 20 липня
Російські ДРГ активізувалися на півночі, але ЗСУ готові до будь-яких загроз – Наєв
Сергій Наєв
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь