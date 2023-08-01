На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв

Вночі російські диверсанти намагалися прорватися через український кордон у Чернігівській області. Наші прикордонники зупинили ворога.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, українські прикордонники за допомогою тепловізорів помітили чотирьох озброєних осіб.

Командир посту вирішив відкрити вогонь на ураження – це змусило окупантів тікати. Також до місця події прибули резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України.

Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог вчергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети, наголосив Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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