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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не лише символічне значення. Удари по РФ знижують здатність Кремля вести війну — NYT

Кремль
Фото: Pexels

Атаки безпілотників на Москву та інші регіони РФ зменшують потенціал Кремля вести війну проти України.

Про це пише The New York Times.

У виданні нагадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що “поступово війна повертається на територію Росії — до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний і абсолютно справедливий процес”.

NYT зазначає, що цілями атак на території Росії є військові об’єкти, які допомагають агресору вести війну.

– Атаки України на Росію – це більше ніж просто символічна відплата… і вони можуть мати вирішальне значення для більш широких зусиль Києва, спрямованих на послаблення здатності Кремля вести війну. Вони можуть змусити російських воєнних стратегів ухвалювати складні рішення про те, як розгортати ресурси, і поглибити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні, – вказують військові аналітики.

Колишній головнокомандувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що удари по Росії варто розглядати в контексті контрнаступу України з повернення окупованих земель на Півдні та Сході країни.

За його словами, єдина перевага росіян — це маса, нейтралізувати яку можна, знищивши, погіршивши або порушивши роботу штаб-квартир та логістики.

– Удари по Росії створюють проблеми з розстановкою пріоритетів для російського вищого командування. Щоразу, коли в центрі Москви вибухає безпілотник, зростає невизначеність щодо того, куди Україна завдасть наступного удару, – сказав Годжес.

У ніч проти 1 серпня Москву та Московську область знову нібито атакували три безпілотники, дрон влучив у ту саму вежу Москва-Сіті, що й кілька днів тому.

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Джерело: NYT
Війна в Україні, Росія, Україна
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