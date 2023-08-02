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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупанти відчують наслідки нашої роботи: Зеленський про доповіді керівників Сил оборони

Зеленський
Фото: Офіс президента

Російські окупанти серйозно відчують наслідки роботи представників Сил оборони й безпеки України.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Сьогодні глава держави заслухав доповіді керівника СБУ Василя Малюка та очільника МВС Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків ударів РФ по українських містах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів щодо загальної ситуації в обороні, генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський зосередилися на конкретних напрямках фронту.

– Командувач Повітряних сил Олещук доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно, у щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита – крок за кроком додаємо захисту. Була й окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова – окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, невдовзі відбудеться низка міжнародних заходів, цей тиждень буде важливим для України та нашої зовнішньої політики.

– Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України – без жодного винятку. Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей, – додав президент.

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Окупанти відчують наслідки нашої роботи: Зеленський про доповіді керівників Сил оборони

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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