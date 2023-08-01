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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія сконцентрувала людей, техніку та штурмує, аби не дати ЗСУ наступати на сході – Маляр

український військовий, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках Росія сконцентрувала людей, техніку та штурмує з метою не дати ЗСУ наступати на східному напрямку. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі атаки.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів.

– На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей, – написала Маляр.

До речі, військовий експерт Петро Черник заявив, що РФ розуміє, що першим упаде південний плацдарм, тож перетягує резерви на схід.

Бахмут, Війна в Україні, Російська агресія
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