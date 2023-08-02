Україна не буде ні в кого питати, як використовувати свою зброю проти Росії – Данілов

Україна знищуватиме ворогів держави там, де вважатиме за потрібне, і представникам російської влади в Москві не слід думати, що війна відбуватиметься лише на українських територіях.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, Україна не буде ні в кого питати, як використовувати ту зброю, яка виготовляється українськими підприємствами.

– Чи то Москва, чи то Санкт-Петербург. Це наша справа діяти так, як ми вважаємо за необхідне. Нам потрібна перемога. І думати, що все буде відбуватись лише на нашій землі, то так не буде, – сказав він.

Алексій Данілов каже, що черговий вибух у російському бізнес-центрі Москва-Сіті, є проявом “війни символів”.

– Був крейсер Москва, зараз Москва-Сіті. Все, що пов’язано з Москвою, містом, звідки вся ця мерзота ухвалює рішення щодо вбивства наших громадян… вона має просто припинити існування в тому вигляді, в якому вона є, – наголосив він.

Секретар РНБО каже, що Україна знаходитиме зрадників нашої держави та осіб, які принесли на українську територію війну. Включно з представниками великого бізнесу, які втікли з України, так і колишніми представниками влади Віктора Януковича.

Фото: РНБО

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