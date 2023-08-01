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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українських військовополонених, яких РФ передала Угорщині, залякували: ЗМІ дізналися подробиці

Полон
Фото: Depositphotos

Українських військовополонених, яких Росія вивезла до Угорщини, залякували покаранням в Україні та схиляли до прийняття угорського громадянства.

Про це йдеться у матеріалах Kyiv Independent та Радіо Свобода.

Співрозмовники журналістів у дипломатичних колах розповіли, що в Угорщині українських військових переконували, що їм краще не повертатися в Україну, бо їм нібито загрожує негайне повернення на фронт або суд за “дезертирство”.

Також один співрозмовник сказав, що полонених нібито заохочували прийняти громадянство Угорщини.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, українська сторона має інформацію, що полонених “піддавали психологічному тиску і вони отримували викривлену інформацію”.

Як зазначає Kyiv Independent, Ніколенко та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у своїх коментарях уникали конкретики у тому, чи були ті, хто тиснув на полонених, безпосередніми представниками угорської влади.

ЗМІ з’ясували, що передані до Угорщини військовополонені 19-23 років мали прізвища угорського походження, але лише один володів угорською та мав подвійне громадянство.

Вони потрапили у полон під Куп’янськом і перебували в таборі, про який українська сторона практично не мала інформації.

Один з анонімних співрозмовників заявив, що полонених привезли з РФ до Угорщини нібито транзитом через Туреччину, але не сказав, як саме. Українські посадовці відмовилися від коментарів щодо цього питання.

6 з 11 українських військовополонених, яких Росія віддала Угорщині, “досі на території ЄС, ймовірно в Угорщині”, а 5 повернулися в Україну.

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Війна в Україні, полон, Угорщина
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