Вбивство Вербицького та Веремія: ДБР завершило розслідування щодо трьох тітушок

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох тітушок, причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.

Також їм інкримінують замахи на вбивство інших протестувальників та завдання їм тілесних ушкоджень.

Один з фігурантів звинувачується у колабораційній діяльності.

Йдеться про колишнього віцепрезидента Донецької федерації боксу, який прийняв “пропозицію” окупантів і став “почесним президентом федерації боксу” “ДНР”.

– Він активно просував в інформаційному просторі наративи країни-агресора. Колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована у РФ після початку повномасштабного вторгнення та зараз воює проти України, – повідомили в ДБР.

Двоє інших фігурантів також переховуються від українського правосуддя на території Росії.

У межах спеціального досудового розслідування фігурантам інкримінується вчинення кримінальних злочинів, зокрема за статтями умисного вбивства, колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Обвинувальні акти вже направлено до суду.

У ДБР повідомили, що розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності у 2013-2014 роках, триває.

Станом на сьогодні до суду скеровано 13 обвинувальних актів щодо 25 цивільних осіб, щодо 18 з яких за спеціальною (заочною) процедурою. 5 особам суд виніс обвинувальні вироки.

Нагадаємо, 21 січня 2014 року ативістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького тітушки викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва.

Після тортур їх залишили у лісі, Вербицький від отриманих травм помер. Його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

Журналіст газети Вести В’ячеслав Веремій помер 19 лютого 2014 року у лікарні швидкої допомоги.

Повертаючись разом з колегою на таксі додому, був зупинений та побитий тітушками в Києві. Журналіст отримав вогнепальне поранення в груди, смерть настала через втрату крові та поранення, несумісні з життям.

Джерело : ДБР

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