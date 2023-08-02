Має переконливі характеристики: Резніков показав 10-ту модель FPV-дрона, яка стає в експлуатацію у ЗСУ

10-та модель FPV-дрона офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Розробка має переконливі тактико-технічні характеристики та новий масштаб виробництва.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, оприлюднивши фото з FPV-дроном.

– Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин, – написав міністр.

Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

– Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити, – зазначив очільник Міноборони.

За словами міністра, у вересні 2022 року за ініціативи Міноборони було суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію.

– Формальності, які раніше займали до 2 років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони. Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою, – додав Резніков. Читайте також Іран допомагає будувати заводи з виробництва дронів в РФ та Білорусі – ISW

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