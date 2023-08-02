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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 почнеться вже цього місяця – Зеленський

Навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 почнеться вже цього місяця – Зеленський
Фото: Офіс президента

Цього місяця має розпочатися навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції послів України в Ужгороді в середу.

– F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів, – сказав він.

Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на 100% з тими країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

– Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися поставка і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться, – заявив президент.

Нагадаємо, у червні поточного року кілька країн-партнерів України схвалили початок навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.

Раніше телеканал CNN писав, що план навчання українських льотчиків з тренувань на американських винищувачах F-16 все ще не затверджено, через що під питанням початок самого процесу навчання.

Для початку навчання США мають схвалити передання обладнання та матеріалів, специфічних для F-16, включно з льотними тренажерами та навчальними посібниками. Однак, як пишуть ЗМІ, Вашингтон досі не отримав остаточних планів від європейців.

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, український пілот
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