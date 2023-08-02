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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Щільність мінування росіянами сягає до чотирьох мін на 1 м² – експерт про перешкоди для ЗСУ

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що недостатня кількість озброєння та техніки, а також величезна кількість мінувань ділянок фронту ускладнюють український контрнаступ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, українське суспільство було “дуже перегріте” настроями, які панували у березні-травні, що українська армія потужними силами перейде в контрнаступ і звільнить майже всю територію нашої країни.

— Нам про це говорили чимало посадових осіб, військових експертів та інших лідерів громадських думок, які були абсолютно переконані в тому. І в мене, я думаю, що такі сподівання були. Але виявилося, що українська армія отримала не ту кількість озброєння та військової техніки, щоб нам можна було такі плани реалізувати. Ворог 9 місяців не витрачав дарма, щоб створити потужні лінії оборони та захисних споруд на різних ділянках фронту, – зазначив експерт.

Селезньов додав, що на деяких ділянках фронту глибина мінування складає до 23 км.

— Це неймовірна величина за обсягами і щодо щільності мінування, яка до чотирьох мін на 1 м². Лише уявіть, скільки роботи довелося реалізувати нашим інженерно-саперним підрозділам, щоб зробити бодай проходи в тих самих мінних полях, – вказує він.

Тим не менш, зазначає експерт, українська армія має можливості просуватися вперед. Він каже, що це “не зухвалі бездумні лобові штурми”, а абсолютно раціональна, ретельно спланована військова операція.

За таких умов робити прогнози, куди саме вийдуть українські підрозділи до завершення цього літа, вкрай важко, бо ворог має ресурси і потужно пручається нашому контрнаступу, вважає Селезньов.

Та в будь-якому разі, він додає, що ключова місія, яка зараз покладається на українські Сили оборони і яку вони успішно реалізовують – це нищення ворожого військового потенціалу.

Йдеться про ворожі склади боєприпасів, місця зосередження військової техніки, місця розташування особового складу, які перетворюються на попіл. А також про командні пункти управління та зв’язку ворога. Це вкрай важливо, бо чим більше втрат ворог зазнає, тим меншими ресурсами він буде керувати.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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