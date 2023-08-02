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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сполучені Штати готують для ЗСУ новий пакет підтримки – ЗМІ

Сполучені Штати готують для ЗСУ новий пакет підтримки – ЗМІ

США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це пише Politico.

Пентагон очікує, що про наступний транш оголосять вже на початку наступного тижня.

Видання зазначає, що українські сили з нетерпінням чекають на прибуття основного бойового танка Abrams, який може з’явитися на полі бою на початку вересня і допомогти у прориванні оборонних рубежів Росії.

Водночас чиновники Міноборони США вважають, що контрнаступ Сил оборони України триватиме принаймні до осені, а можливо, і до зими.

25 липня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нової військової допомоги для України на $400 млн. Пакет серед іншого передбачає додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS.

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Бої на фронті

Фото: DOD

Джерело: Politico
Війна в Україні, США, Україна
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