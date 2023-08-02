США досі не отримали від Європи план щодо навчання пілотів ЗСУ на F-16 – CNN

План навчання українських пілотів з освоєння американських винищувачів F-16 все ще не затверджено.

Як пише телеканал CNN із посиланням на чиновників, обізнаних із цим питанням, США все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану навчання, який США повинні будуть затвердити, перш ніж програма почне діяти.

За словами президента Володимира Зеленського та європейських офіційних осіб, навчання має розпочатися в серпні. Однак через два місяці після того, як президент США Джо Байден оголосив про підтримку Штатів у навчанні українських пілотів на літаках F-16, “залишається вирішити низку найважливіших деталей”, пише видання.

США ще мають схвалити передачу обладнання та матеріалів, специфічних для F-16, включно з льотними тренажерами та навчальними посібниками. Однак, як повідомили CNN офіційні особи, адміністрація Байдена ще не отримала від європейців остаточного плану навчання, а отже, США поки що нема чого затверджувати.

Також поки що незрозуміло, які країни нададуть F-16 для участі в програмі навчання – і для самої України після її завершення. Передача літаків Україні потребуватиме окремого дозволу США.

Представники американських оборонних відомств повідомили CNN, що США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців, але що жодних рішень не буде ухвалено доти, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

Представник Міністерства оборони Данії не став давати прямих коментарів з приводу того, чи представила країна офіційний план на затвердження США. Однак представник надав CNN односторінкову концепцію навчання, в якій йдеться про те, що підготовка пілотів і наземного персоналу буде проводитися протягом шести місяців на кількох об’єктах, включно з винищувальною базою Скрідструп у Данії.

У концепції навчання також йдеться про те, що коаліція погодилася підтримати навчання “мовними експертами, пілотами, наземним екіпажем, інструкторами, літаками або фінансуванням у разі потреби”.

Очікується, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні мовні та медичні тести, а також тести на безпеку.

Представник Міністерства оборони Нідерландів повідомив, що у них немає жодної інформації. Минулого місяця міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила CNN, що навчання має розпочатися в Данії в серпні, а потім продовжитися “стійким чином” на навчальному центрі в Румунії. За її словами, програма навчання буде призначена для України, а також “для інших країн, які переходять на винищувачі четвертого покоління”.

Програма навчання проводиться за підтримки коаліції з 11 країн НАТО і вимагає офіційного дозволу США, оскільки F-16 є американською технологією.

Сам курс передбачається провести в Данії та Румунії за сприяння Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Канади, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великої Британії, повідомили офіційні особи. Однак деталі, включно з датами, місцем проведення і тривалістю навчального курсу, “ще опрацьовуються”, – заявив минулого тижня під час брифінгу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

У минулому українці вже приїжджали до США для проходження військового вишколу, зокрема, за системами ППО Patriot у Форт-Сілл у штаті Оклахома. Однак американські офіційні особи наголошували, що все навчання з винищувачів F-16 відбуватиметься в Європі.

Проте, за словами офіційних осіб, остаточна програма курсу, ймовірно, буде схожа на програму, розроблену ВПС США раніше цього року. ВПС розробили гіпотетичний план навчання після того, як спостерігали за майстерністю двох українських пілотів, які літали на тренажерах F-16 на базі Національної гвардії ВПС Морріс у Тусоні (штат Арізона).

У службовій записці ВПС США з докладним описом цієї оцінки, йшлося про те, що навчання українських пілотів може бути завершено протягом чотирьох-п’яти місяців.

Цей графік швидший за стандартну програму підготовки пілотів F-16 ВПС США, але в ньому виключені місії та завдання, які не потрібні українським льотчикам у протистоянні з російськими військовими, а також такі речі, як дозаправлення в повітрі та посадка за приладами.

Крім того, українцям доведеться подолати ще одну важливу перешкоду, перш ніж вони зможуть пройти навчання на F-16: знання англійської мови.

У службовій записці ВПС йдеться про те, що рівень володіння пілотами англійською мовою викликає “заклопотаність” і що “для більшості пілотів початкового набору знадобиться додаткова мовна підготовка”. За словами офіційних осіб, Велика Британія запропонувала провести таку підготовку в рамках курсу, а США розглядають можливість надання в програму викладачів англійської мови.

Україна вже понад рік просить надати їй сучасні західні винищувачі, стверджуючи, що вони дадуть військовим додаткові можливості для протиповітряної оборони і наступу.

Хоча F-16 почали літати приблизно в той самий час, що й Міг-29 і Су-27 у ВПС України, американський винищувач постійно модернізували, оснащували досконалішою цифровою електронікою й авіонікою, що зробило його здібнішим багатоцільовим літаком, порівняно з київським винищувальним флотом радянської епохи.

Раніше офіційні особи США наголошували, що не перешкоджатимуть навчанню F1-6, а радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN минулого місяця, що США нададуть необхідну підтримку програмі, “щойно європейці будуть готові”.

Джерело : CNN

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