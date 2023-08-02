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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Удар РФ по Одещині: Гуменюк пояснила мету агресора

Наталія Гуменюк

Російські війська завдають ударів по портах України, щоб показати нібито свою монополію у Чорному морі.

Про це повідомила на брифінгу начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, РФ постійно вишукує нову тактику та підбирає нову зброю. Агресор очікує нових рішень на рівні дипломатії, але, розуміючи, що назустріч йому не йдуть, вдається до вогневих атак.

Так, ворог посилив вогонь вздовж лінії фронту, зокрема на Херсонщині, та “засів” у глибокій обороні на Запорізькому та Східному напрямках. Окупанти також шукають способи перемикання загальної уваги на інші регіони.

– Так, сьогодні вночі була здійснена потужна атака з використанням ударних безпілотних апаратів по портовій інфраструктурі на дунайському напрямку, який багатьма експертами був проголошений як одна з альтернатив “зернового питання”. Саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу, – сказала Гуменюк.

Представниця пресцентру Сил оборони зазначила, що у ворога великі потужності, а засобів ППО Україні не вистачає. Посилення захисту наразі обговорюється на всіх рівнях.

– Цієї ночі атака здійснювалась одночасно – на стратегічний напрямок – портову інфраструктуру, та столичний напрямок. Розосередження зусиль ППО – одне із завдань повітряної атаки. Такі атаки повторюватимуться. Аналізуючи тактику ворога, ми розуміємо, що це – система, – додала вона.

Гуменюк наголосила, що РФ хоче переконати світову спільноту, зокрема великих судновласників, у тому, що українські порти ненадійні, а навігація у напрямку підконтрольних Україні портів – небезпечна.

Окрім того, ймовірно, що удари по дунайському напрямку мають на меті викликати реакцію Сил оборони. Зокрема, стосовно перенаправлення певних системи ППО на південь Одещини.

У ніч проти 2 серпня війська РФ спрямували безпілотники на південь Одеської області. У результаті атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури Дунаю спалахнули пожежі.

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Джерело: Ukraine Media Center 

Фото: Ukraine Media Center 

Війна в Україні, Дунай, Одеська область, Порти
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