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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Входить до пулу пропагандистів Путіна: СБУ повідомила про підозру ще одному “військкору” РФ

СБУ
Фото: Depositphotos

Служба безпеки зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів Росія-1 та Росія-24, колаборанта Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що фігурант входить до так званого пулу журналістів президента РФ Володимира Путіна та регулярно вихваляє загарбницьку політику Кремля.

З початку повномасштабної війни Руденко виконує завдання Москви як “військкор” центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донецької області.

Там він готує сюжети і дає “прямі включення”, в яких намагається дискредитувати українських захисників, а також подає викривлену інформацію про ситуацію на Східному фронті.

Крім того, на власному Telegram-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого “приєднання” тимчасово окупованої частини України до складу РФ.

За даними слідства, Руденко ще у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росЗМІ.

– Згодом його включили до штату “спеціальних кореспондентів” кремлівського медіахолдингу ВДТРК, де він займався підготовкою замовних і постановних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Руденку про підозру за трьома статтями КК України:

  •  ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває в Росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

інформаційна війна, Війна в Україні, Воєнні злочини, СБУ
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