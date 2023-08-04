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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Більшість чоловічого населення України рано чи пізно буде воювати.

Таку думку в інтерв’ю YouTube-каналу Віддушівдушу висловив доброволець, військовий із міжнародним досвідом Денис Квебек.

– Зараз відповідальність за ситуацію в країні – на кожному із чоловіків. Залучення тієї категорії чоловіків, які досі не залучені до війни, це лише питання часу, – каже доброволець.

Він вважає, що 90% чоловічого населення України має бути готовим до того, що братиме пряму участь у війні.

– Вони не зможуть відпетляти… Вони мають бути готові. Скільки з них дійсно потрапить на фронт – питання часу і перебігу бойових дій. Але те, що вагома частина досі не бере участь – вона братиме. Це факт. Тому що з тієї сторони постійно йдуть набори для участі у бойових діях, і не зрозуміло, який формат бойових дій буде за три місяці, за шість місяців, за рік.

Я окремо виділяю людей, які творчі, які дійсно щось приносять для суспільства попри війну. Але залишається вагома частина чоловічого населення, яка взагалі нічого не робить. Вони нічого не приносять для суспільства. Ця категорія має бути абсолютно свідомо готова до того, що вони рано чи пізно братимуть пряму участь в боях. Не всі зможуть відкупитися, – каже Квебек.

Військовий вважає, що не варто сподіватися, що перемога настане буквально завтра, і порівнює боротьбу з марафоном.

– Багато людей вже говорять про швидку перемогу – я не знаю, звідки вони це беруть. По-перше, що таке перемога, яка вона має бути. Люди мають зрозуміти, що у нас не спринт, у нас – марафон. І ми не пробігли ще й половину марафону, – говорить він.

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