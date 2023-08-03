Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та спалили 26 артсистем

Українські захисники напередодні знищили 620 російських загарбників.

Загалом втрати особового складу армії РФ на 526-ту добу повномасштабної війни сягнули майже 248 тис.

Крім того, Збройні сили України спалили сім ворожих танків, 21 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, три одиниці спеціальної техніки.

Також оборонці неба приземлили 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 3 серпня 2023

особового складу – близько 247 850 (+620),

танків ‒ 4 224 (+7),

бойових броньованих машин 8 234 (+21),

артилерійських систем – 4 892 (+26),

реактивних систем залпового вогню – 704 (+4),

засобів протиповітряної оборони – 465 (+2),

літаків – 315,

вертольотів – 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 077 (+35),

крилатих ракет ‒ 1 347,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 372 (+23),

спеціальної техніки – 721 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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