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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мають підземні міста. Окупанти побудували навколо Мелітополя 3−4 лінії оборони — Федоров

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Війська РФ мали багато часу на підготовку оборони окупованого Мелітополя Запорізької області, вони побудували навколо міста 3−4 лінії захисту.

Про це в етері 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

– Мелітополь захищений як із боку Бердянська, так і з боку Каховки — ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог використовуватиме як свої фортеці, – сказав він.

Водночас мер висловив впевненість, що така підготовка все одно не допоможе окупантам під час наступу Сил оборони.

– По-перше, і військовим, і спецслужбовцям добре відомо, що відбувається на території, тому що там є спротив і наші люди, які про все повідомляють. По-друге, ми чітко розуміємо: коли наші героїчні військові прорвуть лінію оборони, у ворога не вистачить сил втриматись, і вони точно тікатимуть, – додав Федоров.

Раніше видання The Times повідомило, що оборона російських військ на фронті почала слабшати. Українські захисники виходять на важливі висоти, змушують окупантів виділяти додаткові резерви, завдають ударів по складах із боєприпасами РФ.

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Джерело: 24 канал
Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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