У Повітряних силах розповіли, звідки РФ найчастіше запускає безпілотники
Уночі 3 серпня РФ запускала по території України ударні безпілотники Shahed-136/131 з Брянської області.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Якщо минулої ночі був напад із трьох напрямків, це полігон в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курська область, то сьогодні вже з Брянської області полетіли БпЛА. Північні регіони та Київ реагували одразу, – сказав він.
Ігнат нагадав, що цієї ночі Сили оборони знищили всі 15 ворожих дронів Shahed, а також сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
За словами речника Повітряних сил, спочатку, коли ще було окуповане місто Херсон, окупанти запускали дрони з Херсонщини. Однак згодом перемістили місця запуску, зрозумівши, що вони можуть бути досяжні для українських військ.
Тепер найчастіше РФ запускає удари зі східного узбережжя Азовського моря, зокрема з Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї.
– Для безпілотника неважливо, звідки він запускається, він має велику дальність польоту та може завдавати ударів на великій відстані, – додав Ігнат.
Цієї ночі на підльоті до Києва сили протиповітряної оборони знищили майже півтора десятка повітряних цілей.
Джерело: телемарафон
Фото: Медіацентр Україна