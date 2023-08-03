У Повітряних силах розповіли, звідки РФ найчастіше запускає безпілотники

Уночі 3 серпня РФ запускала по території України ударні безпілотники Shahed-136/131 з Брянської області.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Якщо минулої ночі був напад із трьох напрямків, це полігон в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курська область, то сьогодні вже з Брянської області полетіли БпЛА. Північні регіони та Київ реагували одразу, – сказав він.

Ігнат нагадав, що цієї ночі Сили оборони знищили всі 15 ворожих дронів Shahed, а також сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За словами речника Повітряних сил, спочатку, коли ще було окуповане місто Херсон, окупанти запускали дрони з Херсонщини. Однак згодом перемістили місця запуску, зрозумівши, що вони можуть бути досяжні для українських військ.

Тепер найчастіше РФ запускає удари зі східного узбережжя Азовського моря, зокрема з Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї.

– Для безпілотника неважливо, звідки він запускається, він має велику дальність польоту та може завдавати ударів на великій відстані, – додав Ігнат.

Цієї ночі на підльоті до Києва сили протиповітряної оборони знищили майже півтора десятка повітряних цілей.

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

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