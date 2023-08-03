В Україні працюють над правовим врегулюванням ШІ: Федоров розповів, як це допоможе у війні

В Україні розпочалася робота над нормативним полем для штучного інтелекту (ШІ), у межах чого буде створено умови для його правового регулювання в майбутньому.

Про це заявив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він пояснив, що в Україні вже розпочалася робота стратегічної сесії за участю експертів, урядовців, народних депутатів та юристів, у межах якої обговорювали шляхи правового регулювання ШІ.

– Ми повинні не відставати від усього світу, а очолити тренд ШІ. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямку штучного інтелекту та адженду (порядок денний, – Ред.) для світу, – написав Федоров.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в застосунку Дія, завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів.

Також штучний інтелект допомагатиме в роботі Держстату, включно з обробкою та аналізом даних.

Михайло Федоров вважає, що сьогодні користь ШІ у військових технологіях також є важливою складовою, з огляду на те, як штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

– Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок, – додав Федоров.

Він резюмував, що попереду чекає багато роботи в цьому напрямку.

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