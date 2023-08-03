Вистачить на всю Україну: з Тереблянського родовища на Закарпатті видобули першу сіль

На Закарпатті видобули першу сіль під час розробки Тереблянського соляного родовища (Тячівський район). У перспективі воно зможе забезпечити 100% потреб України.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, оприлюднивши відповідні фото.

Першу сіль вдалося видобути 28 липня. Напередодні керівник ОВА передав її президенту Володимиру Зеленському під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в регіоні.

За словами Микити, видобуток солі на Закарпатті має колосальне значення як для продовольчої безпеки України, так і для економічного розвитку області.

Він уточнив, що сіль уже найближчим часом почнуть постачати для потреб українців і держави.

– Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде поставлена для утримання доріг у зимовий період і для закриття потреб населення, – наголосив керівник ОВА.

Розробка соляного родовища на Закарпатті має державне значення та відбувається в межах інвестиційної угоди з ТОВ Катіон Інвест. Після геологічних досліджень у регіоні виявили соляний пласт, котрий починається із 35 до 500 метрів.

Родовище зможе забезпечити 100% потреб держави в технічній солі, зокрема під час зими. На сьогодні вони оцінюються в приблизно 450 тис. тонн на сезон.

Як відомо, через бойові дії на Сході України зупинилося державне підприємство Артемсіль, розташоване в тимчасово окупованому місті Соледар (Донецька область). Артемівське родовище кам’яної солі постачало понад 90% продукту в Україні.

Вторгнення РФ та зупинка підприємства призвели до зникнення харчової (кам’яної) солі українського видобутку з полиць магазинів.

До річниці повномасштабної війни Артемсіль випустило лімітовану партію солі зі знищеного Соледара, кошти за яку пішли на формування армії дронів для української розвідки.

Джерело: Закарпатська ОВА

Фото: Закарпатська ОВА

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