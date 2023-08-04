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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Додому вже не потрапить: ВМС України про пошкодження корабля РФ у Новоросійську

Корабель РФ Оленегорский горняк
Фото: Getty Images

Російський десантний корабель Оленегорский горняк дійсно зазнав пошкоджень у бухті Новоросійська, і вони досить суттєві.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що, з огляду на пошкодження, корабель може і не потрапити до місця базування.

– Складається враження, що цей корабель додому вже не потрапить. З відео можна зробити висновки, що пошкодження досить суттєві. За інформацією Міноборони РФ є підтвердження, що його пошкоджено. Ми так само можемо підтвердити, що його пошкоджено, – наголосив Плетенчук.

За його словами, це судно приписане до Північного флоту РФ. На початку повномасштабної війни окупанти “затягнули армаду” кораблів в акваторію Чорного моря, і серед них був Оленегорский горняк. Кораблями Північного флоту агресор хотів підсилити штурмове угруповання.

Водночас Плетенчук повідомив, що українські Військово-морські сили не мають стосунку до інциденту з російським кораблем.

Так само Плетенчук не став коментувати можливу причетність до цього морських дронів.

– Якщо дані щодо вибухів відповідають дійсності, то маю зазначити, що ВМС ЗСУ не мають до цього інциденту жодного стосунку. Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу, – заявив речник.

Що відомо про вибухи у Новоросійську

У ніч на 4 серпня в російському Новоросійську пролунала серія вибухів.

Згодом з’явилася інформація, що був підбитий великий десантний корабель Оленегорский горняк. Мережу заполонили кадри, як похилене на бік судно буксирують у бухті Новоросійська.

Крім того, з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент підбиття десантного корабля.

За непідтвердженою інформацією, атаку міг здійснити надводний дрон, начинений кількома сотнями кілограмів вибухівки. Корабель отримав серйозну пробоїну і тепер не зможе виконувати бойові завдання.

В українській розвідці наголосили, що ураження корабля Оленегорский горняк є великою втратою для російського флоту.

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Оленегорський горняк

Джерело: Еспресо
Війна в Україні, Вибух, ВМС України, Корабель, флот РФ
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