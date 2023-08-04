ТЕС у Криму та набої для армії РФ: російський олігарх Гінер отримав підозру

В Україні оголосили підозру підсанкційному російському олігарху Євгену Гінеру. Він причетний до фінансування війни РФ, зокрема постачає окупантам набої.

Про деталі поінформували в Службі безпеки України, ДБР та Офісі генпрокурора.

Євген Гінер є президентом футбольного клубу ЦСКА (Москва). Він входить до близького оточення вищого керівництва РФ.

За даними слідства, Гінер є власником російського конструкторського бюро АТ КБАЛ ім. Кошкіна. Після початку повномасштабної війни він дав вказівку менеджменту підприємства забезпечити безперебійне постачання набоїв для армії РФ.

Ця компанія зараз постачає велику кількість боєприпасів для різних видів стрілецької зброї окупантів. За даними Офісу генпрокурора, йдеться про 80% від загальної кількості патронів, які армія РФ отримала під час війни.

– Він забезпечив поставку 80 % патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період часу збройної агресії РФ проти України, – наголосили у відомстві.

Крім того, в 2019 році російський олігарх через підконтрольну компанію побудував в окупованому Криму дві теплоелектростанції: Балаĸлавську і Таврійську ТЕС. Вони знаходяться в Севастополі та Сімферополі.

Станції під’єднали до електромереж РФ. Це завдало шкоди енергетичній безпеці України та створило штучну енергозалежність півострова від Росії.

Гінеру заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як уточнили в Державному бюро розслідувань, олігарх через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine. Він володіє корпоративними правами низки обленерго: Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.

Крім того, у власності Гінера є готелі, металургійні заводи та торговельні центри на території України.

На розгляді у Вищому антикорупційному суді перебуває позов Міністерства юстиції про конфіскацію цих активів.

У лютому суд стягнув у дохід держави контрольний пакет акцій (88,9% акцій) банківської установи, бенефіціарним власником якої є Гінер.

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