Україна почала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій

Україна розпочала переговори з США щодо надання безпекових гарантій, передбачених Спільною декларацією про підтримку України, яка була ухвалена лідерами країн G7 на саміті НАТО у липні.

Про це повідомили в Офісі президента України ввечері 3 серпня.

– Україна сьогодні розпочала переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, що є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод, – йдеться у повідомленні.

Делегацію України очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

– Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів, – наголосив Єрмак.

Безпекові гарантії мають на меті посилення прогресу України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки, додали в Офісі президента.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що вже 12 держав приєднались до декларації Великої сімки щодо гарантій безпеки для України. Водночас серед перелічених президентом України держав не були згадані Сполучені Штати.

Гарантії безпеки, що узгоджувалися главами держав G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі, передбачають політичні зобов’язання країн-підписантів щодо захисту Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.

Джерело : Офіс президента

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