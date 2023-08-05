Як пережити 11 клас під час війни: поради від підлітків щодо навчання та підготовки до НМТ

Готуємося до нового навчального року, який триватиме в школах з 1 вересня 2023-го до 28 червня 2024 року.

Такі дати щодо освітнього процесу в Україні Кабмін затвердив 28 липня. Обласним військовим адміністраціям і засновникам закладів освіти доручили організувати початок навчання залежно від безпекової ситуації на місцях.

Український центр оцінювання якості освіти теж вже працює на перспективу: аналізують досвід цьогорічного національного мультипредметного тесту, щоби наступного року якість вступних випробувань ставала все вищою.

Загалом за підсумками основної та додаткових сесій НМТ-2023 свої результати отримали близько 270 тис. абітурієнтів, охочих вступити на перший курс до вишу. Докладний звіт про результати тестування в УЦОЯО планують опублікувати восени.

Нагадаємо, що цього року НМТ відбулося вдруге після повномасштабного вторгнення Росії. Воно стало альтернативою паперовому зовнішньому незалежному тестуванню, яке було б неможливо реалізувати на рівних умовах, коли багато українців вимушено виїхали за кордон, а в країні – постійна загроза ракетних обстрілів.

Про те, як це – закінчувати школу, готуватися до НМТ і вступу під час великої війни – розповіли підлітки.

Випускниця Дарина Цупанич почала шукати онлайн-вебінари для підготовки до НМТ влітку 2022-го, напередодні свого 11 класу.

Тому, озираючись назад, дівчина дає майбутнім випускникам першу пораду: дайте собі час відпочити до кінця літа.

– Потім можливості не буде, хоч як би сумно це не звучало. У вас попереду цілий рік – цього більш ніж достатньо, щоб підготуватися до тестування, – переконана Дарина.

Такої ж думки випускниця Ольга Гузєй: Часу вдосталь. Головне – старатися і не відкладати підготовку на тиждень до НМТ.

В умовах повномасштабного вторгнення Росії 2022/2023 навчальний рік став викликом для всіх цьогорічних випускників, попри різні обставини навчання.

Оля після 24 лютого виїхала в Польщу, де залишалася до квітня цього року. Місцеву школу дівчина не відвідувала, навчалась дистанційно в українській, готувалася до НМТ і мріяла про повернення додому:

– Психологічно було важко читати новини й розуміти, що однокласники та друзі в Україні без світла під обстрілами.

Дарина Цупанич живе в Закарпатській області, після вторгнення нікуди не виїжджала, протягом майже всього року вчилася офлайн у рідній школі.

– Попри умовно спокійну ситуацію в області, навчання часто переривалося через повітряні тривоги, аварійні вимкнення світла. Складно уявити, що відчували абітурієнти у зоні прильотів чи бойових дій, бо на час їхньої підготовки до НМТ припало значно більше випробувань, – зауважила випускниця.

Водночас, обидві дівчини прагнули добре скласти НМТ і після школи вступати в український заклад вищої освіти.

Оля – на маркетинг у Могилянку чи львівський виш. Дарина – навчатися за напрямом політичної економіки у Львівській політехніці чи Українському католицькому університеті.

Складні зовнішні обставини великої війни змусили дівчат адаптуватися і навчитися працювати самостійно, використовуючи для підготовки до НМТ відкриті онлайн-інструменти.

Дарина й Оля спробували різні сайти з матеріалами для підготовки до екзаменів. Шукаючи корисну інформацію, натрапили в Youtube на платформу iLearn (проєкт громадської спілки Освіторія).

– Спочатку переглянула відеоролики з історії за попередні роки, а потім вирішила подивитися українську мову й математику. Після того, як знайшла iLearn, не хотілося вже готуватися за чимось іншим, – розповіла Дарина.

– А я шукала в Youtube матеріали з математики, тож коли натрапила на iLearn, де є вебінари з усіх предметів, то подумала – це скарб! — посміхається Оля.

Платформа iLearn, на думку випускниць, має кілька переваг у порівнянні з іншими безплатними онлайн-ресурсами для підготовки до НМТ:

На платформі є все, від А до Я. Не треба шукати щось додаткове для вивчення, – каже Оля.

Основна перевага – викладачі. Ці люди дійсно люблять свою справу, вміють зацікавити і доступно пояснити матеріал. Кожен викладач на вебінарі мав свої фішки, методику, – додає Дарина.

Дарина займалася з репетиторами лише кілька місяців. І вебінари iLearn, зауважує абітурієнтка, стали основним інструментом підготовки до НМТ.

– До тестування з математики вдалося підготуватися лише завдяки iLearn, роботі з учителем у школі та, розв’язуючи задачі з мамою вдома. Можу порадити кожному майбутньому випускнику ці вебінари. Якщо навіть готуєтеся з репетитором, це стане додатковим джерелом інформації. Що більше джерел, то менше шансів пропустити важливе, – зауважила Дарина.

Для Ольги iLearn був головним джерелом підготовки до тестування з історії України.

– До того, як почала навчатися на платформі, знала хіба що дати Другої світової війни і Дня незалежності. Історію вивчила суто завдяки iLearn і здала на 196 балів, – зізналася дівчина.

Лайфхаки підготовки до НМТ з онлайн-платформами

Потрібно розробити для себе графік навчання

Оля восени склала тижневий план із чітким розкладом, у який день який предмет вивчає. Навчалася, каже, як у школі — подивилися вебінар, сама собі задала “домашку” – пройти тест або додатково щось почитати.

У випускниці була своя система для навчання: переглядала вебінари за минулі роки, проходила тести, які наступного дня ще раз сама вирішувала, вела конспект, перечитувала написане, наступного дня виписувала окремо дати для повторення. Вже навесні цього року проходила багато тренувальних тестів, зокрема, на інших доступних онлайн-платформах.

Інколи бувало ліньки самоорганізуватися, пригадує дівчина, але розуміла:

– Результат залежить виключно від мене. А я мала на меті довести собі, чого варта.

Пам’ятайте про тайм-менеджмент: Це допоможе відносно рівномірно займатися предметами і мати час на хобі чи просту прогулянку, – наголошує Дарина.

Варто трохи менше хвилюватися через оцінки в школі

Ольга з посмішкою каже: обираючи між підготовкою до НМТ і виконанням домашнього завдання, обирала НМТ.

– Якщо ви весь час вчилися в школі добре, вам не поставлять двійку в атестат за одненьке невиконане завдання. А підготовка до НМТ – це ваше майбутнє. Та, звісно, повністю ігнорувати домашні завдання точно не варто. Робота на уроках – це теж підготовка до екзаменів, – запевнила дівчина.

Обов’язково знаходьте час на відпочинок, бажано, активний

– Це допомагає розвантажити голову й зафіксувати вивчене, – ділиться досвідом Цупанич.

– Якщо будете цілий день, як зомбі, сидіти вдома, нічого з цього не вийде, – погоджується Оля Гузєй.

В останні дні перед НМТ тестування випускниці навіть снилося. Тому нині дівчина переконана, що виходити провітрюватися необхідно:

– У парк подихати, з собакою погуляти. Точно потрібно відволікатися від тесту й телефонів. Можна навіть на кілька годин вимкнути гаджети, щоб повідомлення з мереж не приходили.

Важливо усвідомлювати: для самостійної підготовки потрібен високий рівень самоорганізованості.

Іноді, каже Дарина, коли людині начебто “не підходить” такий тип навчання, як онлайн-платформи, справа не у вебінарах, а у самодисципліні.

– Але якщо ви не вмієте працювати самостійно, то й репетитор навряд зможе допомогти, тут потрібно копати глибше і знаходити підходи до навчання. Щодо вебінарів – передусім важливо знайти платформу, викладачі на якій будуть зрозумілі саме вам, – додала випускниця.

Що про онлайн-платформи і НМТ думають батьки

Батьки Дарини планували, що дочка готуватиметься до НМТ з репетиторами.

– Адже тестування – це серйозна і кропітка робота, від результату залежить багато. Варіант онлайн-підготовки розглядали, бо в епоху пандемії та війни дистанційна освіта стала актуальнішою, але, відверто кажучи, не звертали уваги на безплатні ресурси. Навіть не всі навіть платні сайти гідні уваги, тому вважали, що безкоштовне точно дорівнює неякісне, – пригадує мама випускниці Дана Цупанич.

Але згодом свою думку вони змінили:

– Ми спиралися на рішення доньки, а їй онлайн-уроки на платформі iLearn сподобались. Плюс хороші результати пробних тестів, які вона проходила, говорили самі за себе.

Дана Цупанич радить батькам майбутніх випускників звернути увагу на онлайн-інструменти для підготовки до екзаменів.

Проте жінка наголошує: дуже важливо, щоб у випускника було бажання самостійно ефективно працювати та самоорганізовуватись.

– А з боку батьків потрібна лише підтримка. Треба розуміти, що вже доросла дитина стоїть на порозі важливого кроку. І цінним є не штовхати, не критикувати, а підтримувати, бути поруч і вірити, — переконана мама Дарини.

Людмила Гузєй, мама випускниці Ольги не мала жодних упереджень щодо ефективності підготовки до НМТ із використанням онлайн-платформи.

Ба більше, звертає увагу, що подібні інструменти дозволяють школяру займатися у вільний час, а за потреби повертатися і повторювати обрану тему.

– У батьків може бути своє бачення, якою мати бути підготовка до екзаменів, але у дітей нині нові можливості й установки. Ви повинні підтримувати свою дитину, не заважати і давати їй більше часу для навчання, – радить Людмила.

Довідково про результати iLearn і навчальний рік 2022/2023: iLearn – безплатна освітня онлайн-платформа з навчальними відеокурсами, вебінарами і тестами для всіх, хто бажає підготуватися та успішно скласти НМТ і ЗНО.

Була запущена ГС Освіторія у 2018 році. Протягом навчального року 2022/2023 було проведено понад 100 вебінарів, які набрали 1,7 млн переглядів. Матеріалами платформи за цей навчальний рік скористалися понад 197 тис. охочих.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.