Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Адвокати диявола: Подоляк розкритикував ООН за захист Росії

ООН зала
Фото: Depositphotos

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував позицію генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша, який закликав припинити удари безпілотників по Москві.

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

– Я не пам’ятаю, чи говорив генеральний секретар ООН про неприпустимість ескалації, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та Дунаї. Я не пам’ятаю, чи пан Антоніу Гутерріш виступив із заявою проти російського терору проти мирних міст, – зауважив Подоляк.

Щойно Україна почала давати ефективну відсіч, одразу з’явились численні “адвокати диявола”, які закликають до “негайного припинення вогню та ескалації конфлікту”, наголосив Подоляк.

– Схоже, так працює міжнародне право і право на самооборону? Так виглядає світовий порядок безпеки в очах ООН? З агресором, який веде геноцидну війну в кріслі голови Ради Безпеки ООН, і постійними вмовляннями не чинити йому опору? – додав радник глави ОП.

Нагадаємо, 30 липня Москву атакували безпілотники. Дрон вдарив в одну з веж БЦ Москва-Сіті, де розміщені офіси відразу трьох російських міністерств.

Генеральний секретар ООН своєю чергою відреагував на атаку БпЛА та закликав до негайного припинення вогню.

Читайте також
У ГУР пояснили успішність дронових атак на Москву
Удар БпЛА по Москва-Сіті 1 серпня 2023

Антоніу Гутерреш, Війна в Україні, Михайло Подоляк, ООН, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій з загальним залпом 16 Калібрів
Кораблі РФ
Старих форматів в Україні більше не буде: Зеленський анонсував “чистки” у державних інституціях
Зеленський
Скільки шкіл України мають укриття і готові до очного навчання: відповідь Міносвіти
Школа - книги, дзвоник
Били по Мотор Січі та Хмельниччині: Зеленський про масовану ракетну атаку РФ
Володимир Зеленський
Відновлення Чорноморської зернової ініціативи: про що говорили очільники МЗС України і Туреччини
Дмитро Кулеба
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Адвокати диявола: Подоляк розкритикував ООН за захист Росії
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Адвокати диявола: Подоляк розкритикував ООН за захист Росії
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Адвокати диявола: Подоляк розкритикував ООН за захист Росії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь