Адвокати диявола: Подоляк розкритикував ООН за захист Росії
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував позицію генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша, який закликав припинити удари безпілотників по Москві.
Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.
– Я не пам’ятаю, чи говорив генеральний секретар ООН про неприпустимість ескалації, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та Дунаї. Я не пам’ятаю, чи пан Антоніу Гутерріш виступив із заявою проти російського терору проти мирних міст, – зауважив Подоляк.
Щойно Україна почала давати ефективну відсіч, одразу з’явились численні “адвокати диявола”, які закликають до “негайного припинення вогню та ескалації конфлікту”, наголосив Подоляк.
– Схоже, так працює міжнародне право і право на самооборону? Так виглядає світовий порядок безпеки в очах ООН? З агресором, який веде геноцидну війну в кріслі голови Ради Безпеки ООН, і постійними вмовляннями не чинити йому опору? – додав радник глави ОП.
Нагадаємо, 30 липня Москву атакували безпілотники. Дрон вдарив в одну з веж БЦ Москва-Сіті, де розміщені офіси відразу трьох російських міністерств.
Генеральний секретар ООН своєю чергою відреагував на атаку БпЛА та закликав до негайного припинення вогню.