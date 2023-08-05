Данілов попередив РФ про розширення географії ударів

Україна розширить масштаби та дальності бойової роботи по військових цілях у Росії. Це робитиметься із застосуванням зброї українського виробництва.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у соцмережі Twitter.

– Із кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА та морські дрони стають все точнішими, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики, – зазначив Данілов.

Він зауважив, що серпень видався “особливо вдалим для українських мисливців”. За його словами, надалі буде збільшуватися кількість та географія завдання ударів.

– Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння, – додав Данілов, висловивши думку, що український ВПК стане одним із основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування.

З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики. Серпень став особливо вдалим для… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 5, 2023

4 серпня в бухті Новоросійська Краснодарського краю РФ було підбито великий десантний корабель Оленегорский горняк. Атаку, ймовірно, здійснили безекіпажні катери-камікадзе.

Наступного дня поблизу Керчі було атаковано підсанкційний російський танкер СІГ (SIG), який транспортував паливо для російських військових.

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