ДБР проводить обшуки у помічника нардепа Дубінського – ЗМІ
Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського.
Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, йдеться про Володимира Колодюка.
Ймовірно, обшуки пов’язані з тим, що помічник допомагав Дубінському оформити підробні документи, коли сам нардеп перебував за кордоном.
Правоохоронці перевіряють обставини, пов’язані з виїздом Дубінського за кордон під час воєнного стану.
Зокрема, яким чином депутат виконував свої обов’язки, перебуваючи за межами України, підписував документи, та інші важливі деталі.
Нагадаємо, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ прийшли з обшуками до нардепа Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводу батька на лікування.
Водночас його батько самостійно, без супроводу сина, виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
Перед цим у мережі з’явилася інформація, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам нардеп назвав обшуки “політичним переслідуванням Офісу президента”.