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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ДБР проводить обшуки у помічника нардепа Дубінського – ЗМІ

Олександр Дубінський
Фото: УНІАН

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського.

Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, йдеться про Володимира Колодюка.

Ймовірно, обшуки пов’язані з тим, що помічник допомагав Дубінському оформити підробні документи, коли сам нардеп перебував за кордоном.

Правоохоронці перевіряють обставини, пов’язані з виїздом Дубінського за кордон під час воєнного стану.

Зокрема, яким чином депутат виконував свої обов’язки, перебуваючи за межами України, підписував документи, та інші важливі деталі.

Нагадаємо, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ прийшли з обшуками до нардепа Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводу батька на лікування.

Водночас його батько самостійно, без супроводу сина, виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Перед цим у мережі з’явилася інформація, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам нардеп назвав обшуки “політичним переслідуванням Офісу президента”.

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ДБР, нардеп, Обшуки, Олександр Дубінський
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