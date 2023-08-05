Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що удари по Керченському мосту та російських кораблях є абсолютно логічними діями щодо ворога.
Так він прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на російські кораблі.
За словами Малюка, такі спецоперації у територіальних водах України і є повністю законними.
– Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога, – наголосив голова СБУ.
Фото: Оперативний ЗСУ
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