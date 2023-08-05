Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно

танкер сіг

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що удари по Керченському мосту та російських кораблях є абсолютно логічними діями щодо ворога.

Так він прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на російські кораблі.

За словами Малюка, такі спецоперації у територіальних водах України і є повністю законними.

– Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога, – наголосив голова СБУ.

Фото: Оперативний ЗСУ

Василь Малюк, Дрони, Керченський міст, Кораблі, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака на нафтовий танкер SIG: росіяни заявляють про утворення пробоїни в судні
танкер SIG
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
керченський міст
В Україні пропонують штрафувати водіїв гучних транспортних засобів
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
Окупанти атакували Берислав із БпЛА: поранено чоловіка
Берислав
Зеленський розповів про підготовку України до саміту в Саудівській Аравії щодо формули миру
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (04.08.2023)
Голова СБУ Малюк про атаки на російські кораблі та Кримський міст: все логічно і законно
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь