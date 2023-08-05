Ми диктуємо умови, але росіяни намагаються атакувати: Череватий про ситуацію під Бахмутом

Російські загарбники подекуди намагаються атакувати та потужно застосовують артилерію на Бахмутському напрямку. Втім, ініціатива за українськими військовими.

Про це заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі одного з українських телеканалів.

Коментуючи інформацію щодо спроб окупантів контратакувати в районі Бахмута протягом останніх днів, Череватий зауважив, що такі спроби у РФ є час від часу, та ініціатива загалом за українською армією.

— Ми там диктуємо свої умови. Зрозуміло, що (російське, – Ред.) угруповання доволі велике, зрозуміло, що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію – я б навіть сказав, ще більше, – сказав він.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку протягом доби відбулося 13 боєзіткнень. Сили оборони знищили 60 окупантів, 141 росіян дістав поранення. Є також один полонений російський загарбник.

Напередодні, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що наступ Сил оборони прорвав першу лінію оборони ворога на Півдні. На шляху до другої лінії оборони ворога фіксуються значні інженерні укріплення, які росіяни встигли побудувати за час окупації цих територій.

Джерело : 24 канал

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