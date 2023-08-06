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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Під загрозою рідкісні тварини та рослини. Вже п’ятий день палає окупований заповідник Джарилгач

острів Джирилгач
Фото: УНІАН

Протягом пʼяти днів палає найцінніша степова ділянка в Джарилгацькому національному природному парку, що знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляють у громадській організації Українська Природоохоронна Група (UNCG).

Зазначається, що Джарилгач перебуває в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення й забезпечити його збереження спеціальна адміністрація національного парку не може.

– Ділянка, що горить протягом 5 днів –  зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Тут зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова (решта території в різній мірі заболочена або періодично підтоплюється) та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові, – наголошують в UNCG.

Також там концентрується найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

Під загрозою рідкісні тварини та рослини. Вже п’ятий день палає окупований заповідник Джарилгач

Фото: українська природоохоронна група (UNCG)

Саме ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку.

– Без сумніву, пожежа, яку ніхто навіть не намагається загасити, принесе колосальні втрати біорізноманіттю острова, – зазначають у громадській організації. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти облаштувавши у природному парку Джарилгач військовий полігон. Вони перекинули на острів особовий склад та човни, вкрадені в місцевих мешканців.

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Пожежа
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