У Шмигаля не найбільший оклад: які зарплати отримали міністри за липень 2023 року

Уряд оприлюднив розмір нарахованої заробітної плати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та його заступників за липень.

Відповідна інформація з’явилася на Урядовому порталі.

Так, посадовий оклад Шмигаля становить 82 385 грн. З них на податки пішло 16 065 грн: податок з доходів фізичних осіб становив 14 829,30 грн, військовий збір – 1 235,78 гривні. Тож фактично отримана заробітна плата Шмигаля склала 66 319,92 грн.

Однаковий рівень доходів мають віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Їхній посадовий оклад сягає 82 385 грн, а заробітна плата після вирахування податків – 66 319,92 грн.

Посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова складає 66 692,62 грн, ще 15 692,39 грн заробітної плати йому нарахували за відрядження, тож його зарплата становила 66 319,92 грн після вирахування податків.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заробив 66 429,15 грн. Його оклад до сплати податків становив 70 794 грн, плюс 11 726 грн за відрядження. Сума утриманих податків склала 16 091,53 грн.

Фактично отримана міністеркою економіки України Юлією Свириденко заробітна плата після вирахування становила 66 319,92 грн. До посадового окладу у сумі 62 769,52 грн додались 19 615,48 грн зарплати за час відрядження.

Міністр Кабміну Олег Немчінов заробив 65 238,30 грн. Його посадовий оклад становить 78 461,90 грн, до нього додались 2 579,46 грн відпускних. З його окладу вирахували 15 803,06 грн податків.

Держсекретар Кабміну Олександр Ярема фактично отримав 84 572,49 грн, маючи посадовий оклад 40 100 грн і надбавки за ранг (800 грн), вислугу років (15 639 грн), виконання особливо важливої роботи (40 500 грн) та роботу з таємними документами (8020 грн).

Його перший заступник Костянтин Мар’євич отримав 67 655,42 грн. Заступники Олег Войтович, Павло Полянський, Ігор Яременко та Володимир Федорчук заробили 70 449,90 грн, 73 496,50 грн, 58 201,50 грн та 75 500,70 грн відповідно.

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