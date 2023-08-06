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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Все має працювати бездоганно: Ігнат розповів, як Україна готується приймати F-16

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Україна вже зараз готується до того, як буде утримувати та обслуговувати американські винищувачі F-16.

Про це в екслюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми маємо ще покращити нашу інфраструктуру, хоча вже і так можна з нею працювати. Дещо треба адаптувати. В умовах війни ми можемо на деякі речі закривати очі, скажімо так. Але ми розуміємо, що авіація, небо помилок не пробачають, все має працювати бездоганно, – сказав він.

За словами Ігната, інколи Україні доводиться ухвалювати нестандартні рішення щодо дислокації військової техніки, щоб зберегти її від ураження ворожими ракетами.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що західна техніка подібна до конструктора.

– Якщо зламався якийсь технологічний блок, він знімається, відправляється компанії-виробнику. Вони присилають новий, а той ремонтують чи викидають, – сказав Ігнат.

Однак в Україні також є авіаційно-ремонтні підприємства, які здатні провести капітальний ремонт чи самого літака F-16, чи окремих агрегатів та запчастин.

– Щоденна експлуатація, невеликий ремонт, заміна деталей буде відбуватися силами наших авіаційних інженерів в Україні. А все, що потребує більш глобального дослідження, заміни, будуть доставляти заводу-виробнику, – додав речник Повітряних сил.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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