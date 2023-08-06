Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили вже майже 250 тис. російських окупантів ‒ Генштаб
На 529-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже майже 250 тис. російських окупантів.
Лише за добу особовий склад армії РФ скоротився на 590.
Втрати РФ на 6 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 249 700 (+590),
- танків ‒ 4 237 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 8 262 (+11),
- артилерійських систем – 4 965 (+22),
- реактивних систем залпового вогню – 705 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 466,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 126 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1 359 (+12),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 441 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 734 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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