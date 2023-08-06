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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили вже майже 250 тис. російських окупантів ‒ Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

На 529-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже майже 250 тис. російських окупантів.

Лише за добу особовий склад армії РФ скоротився на 590.

Втрати РФ на 6 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 249 700 (+590),
  • танків ‒ 4 237 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 262 (+11),
  • артилерійських систем – 4 965 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 705 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 466,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 311,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 126 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1 359 (+12),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 441 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 734 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні
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