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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Крилаті ракети різко змінюють напрямок і б’ють одночасно з аеробалістикою – Ігнат про нещодавні атаки РФ

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів деталі нещодавніх масованих атак РФ на Україну. За його словами, ворог зійснював комбіновану атаку з різних сторін.

Про це він розповів в етері телемарафону.

– Якщо брати цю та попередню атаку, видно, що ракети крилаті, які запускає ворог, як Калібри, так і Х-101 спершу летять начебто в одному напрямку, потім звертають, маневрують. Летять на Захід, потім різко повертаються на 180 градусів і б’ють одночасно разом із Кинджалами по аеродрому, скажімо, Старокостянтинів, який став останнім часом ціллю для ворога, – сказав Ігнат.

Він зазначив, що крилаті ракети разом з аеробалістичними завдають ударів фактично в один час для того, щоб вразити більше цілей і зробити це неочікувано.

Окрім того, речник додав, що і дрони  Shahed окупанти зараз почали запускати з різних напрямків. Раніше це в основному був Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, а зараз фікусуються запуски з двох напрямків окупованого Криму, а також російських Курської і Брянської областей.

Раніше після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.

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Крилата ракета Taurus

Джерело: телемарафон

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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