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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Покровську, є жертви

РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Покровську, є жертви

Вдень 7 серпня російські окупанти вдарили ракетами по житловому будинку у Покровську Донецької області.

Відео з наслідками ворожої атаки оприлюднив президент Володимир Зеленський.

– Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей, – написав глава держави.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, станом на зараз відомо про двох загиблих – жінку та чоловіка. Чотирьох поранених забрала швидка.

Зеленський наголосив, що Україна та світ мають зупинити російський терор.

–  Кожен, хто б’ється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні, – додав президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донецька область, Покровськ, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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