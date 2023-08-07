Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім

ДБР
Фото: ДБР

У Львові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 805 тис. грн начальнику ТЦК із Закарпаття Ярославу Дмитруку.

Військкома підозрюють у залученні солдатів до будівництва власного будинку.

– Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У разі невнесення застави термін тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня, – сказав суддя Роман Грицько під час засідання.

За даними Офісу генерального прокурора, військком у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку.

Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, тому що хотів уникнути відповідальності.

На початку серпня ДБР повідомило начальнику відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Також військкома відсторонено від виконання обов’язків.

Читайте також
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім

Джерело: Суспільне, ДБР
ДБР, Закарпаття, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Екснастоятеля Лаври Павла випустили з-під варти під заставу у 33 млн грн
Павло Лебідь
ДБР оголосило підозру військкому з Полтавщини, який побив підлеглого до втрати свідомості
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
Хотіли підкупити СБУ. На Полтавщині викрили злочинців, які незаконно рубали ліс
спецпризначенці СБУ
ДБР проводить обшуки у помічника нардепа Дубінського – ЗМІ
Олександр Дубінський
У Києві затримали начальника одного з ТЦК, який допомагав переправляти чоловіків за кордон
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (07.08.2023)
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
США запрошують на роботу нафтовиків з України! Як податися і які умови
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь