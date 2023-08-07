Суд заарештував військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому дім

У Львові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 805 тис. грн начальнику ТЦК із Закарпаття Ярославу Дмитруку.

Військкома підозрюють у залученні солдатів до будівництва власного будинку.

– Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти та зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У разі невнесення застави термін тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня, – сказав суддя Роман Грицько під час засідання.

За даними Офісу генерального прокурора, військком у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку.

Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, тому що хотів уникнути відповідальності.

На початку серпня ДБР повідомило начальнику відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Також військкома відсторонено від виконання обов’язків.

Джерело : Суспільне, ДБР

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