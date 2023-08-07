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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Тривають важкі бої, ініціатива на боці ЗСУ: Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті

Тривають важкі бої, ініціатива на боці ЗСУ: Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Фото: Getty Images

Українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед на фронті. Тривають важкі бої, ініціатива на нашому боці.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за результатами телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Він запевнив, що українська оборона – стійка, наші воїни докладають максимум зусиль для цього.

– На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це пов’язано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту, – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний та генерал Міллі обговорили актуальні потреби українських військових в озброєнні та боєприпасах.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу і підтримку, сторони домовилися і надалі залишатися на зв’язку та активно взаємодіяти.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Марк Міллі, Російська агресія
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