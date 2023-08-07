Тривають важкі бої, ініціатива на боці ЗСУ: Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті

Українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед на фронті. Тривають важкі бої, ініціатива на нашому боці.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за результатами телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

Він запевнив, що українська оборона – стійка, наші воїни докладають максимум зусиль для цього.

– На низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це пов’язано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту, – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний та генерал Міллі обговорили актуальні потреби українських військових в озброєнні та боєприпасах.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу і підтримку, сторони домовилися і надалі залишатися на зв’язку та активно взаємодіяти.

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