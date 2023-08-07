Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати Росії у війні проти України сягнули вже понад 250 тис. військових
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 250 240 своїх військових, з них 540 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 07.08.23:
- танків ‒ 4 244 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 270 (+8) од,
- артилерійських систем – 4 977 (+12) од,
- РСЗВ – 709 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 467 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 154 (+28),
- крилатих ракет ‒ 1 377 (+18),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 451 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 735 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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