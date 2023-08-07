Завдяки нашим хлопцям я повернувся з пекла: перші слова звільненого з полону захисника
Захисник, якого сьогодні повернули з полону, подякував Координаційному штабу за те, що визволили його.
– Завдяки нашим хлопцям я повернувся з пекла, з цього полону. Всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні, – сказав військовий, який повернувся з російського полону.
Нагадаємо, у понеділок, 7 серпня, з російського полону вдалося повернути ще 22 військовослужбовців Збройних сил України.
Найстаршому зі звільнених військових виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23. Бійці брали участь у бойових діях на різних напрямках. Серед них є поранені.
Як зазначили у Координаційному штабі, усі вони пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції. Захисникам нададуть потрібне лікування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Telegram Андрія Єрмака