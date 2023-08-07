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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Завдяки нашим хлопцям я повернувся з пекла: перші слова звільненого з полону захисника

обмін полоненими

Захисник, якого сьогодні повернули з полону, подякував Координаційному штабу за те, що визволили його. 

–  Завдяки нашим хлопцям я повернувся з пекла, з цього полону. Всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні, – сказав військовий, який повернувся з російського полону. 

Нагадаємо, у понеділок, 7 серпня, з російського полону вдалося повернути ще 22 військовослужбовців Збройних сил України.

Найстаршому зі звільнених військових виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23. Бійці брали участь у бойових діях на різних напрямках. Серед них є поранені.

Як зазначили у Координаційному штабі, усі вони пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції. Захисникам нададуть потрібне лікування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Telegram Андрія Єрмака

ЗСУ, Обмін полоненими, Російська агресія
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