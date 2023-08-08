До України з Бельгії відправили танки Leopard 1, які придбала невідома країна – ЗМІ

До України з Бельгії відправили танки Leopard 1, які придбала неназвана держава.

Про це повідомляють видання De Standaard і Business AM.

Раніше танки стояли на озброєнні бельгійської армії. Кілька років тому їх повністю зняли з експлуатації та продали компанії OIP Land Systems за €15 тис. за одну машину.

Причиною стало те, що армійське керівництво Бельгії вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її більш легкою колісною.

Після капітального ремонту 7 серпня перші одиниці вирушили до України через Німеччину та Італію. Дорогою танки оснастять сучасними системами озброєння.

Бельгійські ЗМІ зазначають, що наразі невідомо, яка саме держава придбала для України танки Leopard 1. Раніше про такі наміри заявляли Німеччина, Данія та Нідерланди.

Бельгія своєю чергою не передала Україні танки. Міністерка оборони Людивін Дедондер аргументувала це тим, що вони занадто дорогі для введення в експлуатацію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.